No início do ano, Sting juntou-se ao guitarrista Dominic Miller e ao baterista Chris Maas (ex- Mumford & Sons) para formar um novo trio. O grupo fez o primeiro concerto em maio, em Dresden, na Alemanha, e vai arrancar uma digressão nos Estados Unidos no final de setembro.

Para além dos concertos, Sting desafiou os colegas para a gravação de novas canções. O primeiro resultado chegou esta quinta-feira, dia 5 de setembro - "I Wrote Your Name (Upon My Heart)" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e contou ainda com a colaboração de Martin Kierszenbaum.

O single é o primeiro lançamento de Sting desde o disco "The Bridge", editado em 2021. Para já, o músico britânico, de 72 anos, não revelou se pretende gravar um álbum com Dominic Miller e Chris Maas.