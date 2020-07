As celebrações do centenário do nascimento da fadista começam hoje às 09:30, com uma missa de ação de graças celebrada pelo cónego Ricardo Ferreira na Igreja de S. Vicente de Fora, em Lisboa.

Esta missa, segundo nota da Fundação Amália Rodrigues (FAR), é acompanhada por instrumentos de corda e leitura de poemas, contando com os músicos Pedro Marques (guitarra portuguesa), Lelo Nogueira (viola baixo) e Tony Queiroz (viola), sendo transmitida via 'streaming'.

Às 11:00, no vizinho Panteão Nacional, onde se encontra sepultado o corpo da fadista desde 2001, tem lugar a cerimónia de apresentação da emissão de selos comemorativa do centenário, pelos CTT - Correios de Portugal, com a presença, entre outras individualidades, da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Em junho último, na apresentação das comemorações Graça Fonseca realçou a "dimensão universal da vida e obra de Amália Rodrigues", "cujo legado permanece vivo e contemporâneo, tanto na sua voz, como na influência que o seu talento e exemplo tem exercido em gerações e gerações de músicos portugueses".

No Museu do Fado, às 21:30, o fadista Camané, acompanhado pelo pianista Mário Laginha, atua, num "tributo singular ao seu legado universal", interpretando os "temas mais emblemáticos" de Amália e Alain Oulman (1928-1990), compositor que "desenvolveu uma relação criativa muito marcante com a artista, pontuada pelo encontro definitivo da poesia clássica e erudita com o universo fadista", anunciou a instituição.

O concerto não tem público presencial, mas pode ser seguido no Facebook, nas páginas do Museu do Fado, da Câmara de Lisboa e da EGEAC.

Também à noite, pelas 22:00, na antiga residência de férias da fadista, no Brejão, concelho de Odemira, realiza-se o concerto "Bem-Vinda Sejas Amália", com direção musical de Jorge Fernando, ex-músico da diva, e a componente artística coordenada pelo fadista e apresentador José Gonçalez.

O elenco é constituído por Jorge Fernando, Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro, José Gonçalez, Marco Rodrigues, Fábia Rebordão e Sara Correia.

A fadista Ana Moura, inicialmente prevista, não participa, anunciou a FAR, que adiantou a participação de Filipa Cardoso, em substituição da criadora de "Dia de Folga".

Ana Moura "esteve em contacto recente com uma pessoa infetada com a Covid-19, pelo que foi aconselhada a permanecer em isolamento profilático durante os próximos dias. A artista encontra-se bem e sem qualquer sintoma da doença", esclarece a FAR.

A ministra da Cultura assiste também a este espetáculo, que será transmitido pela RTP2.

"Bem-vinda sejas Amália" é um espetáculo de homenagem "a uma das mais queridas intérpretes do século XX", "por tudo o que fez pelo Fado, pela língua e cultura portuguesas, e pela honra com que sempre representou Portugal", segundo nota da FAR, instituída pela fadista em testamento.

O espetáculo conta com a participação dos músicos Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa), Bernardo Viana (viola), José Ganchinho (viola baixo), António Barbosa (violino), David Zaccaria (violoncelo), Ivo Martins (Bateria) e Ruben Alves (acordeão e piano).

As celebrações do centenário do nascimento da criadora do fado "Primavera", por diversas entidades, prosseguem até 2021.