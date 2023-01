César Mourão esteve à conversa com Yolanda Tati no podcast "Miss Yolo Pod" - o vídeo da conversa pode ser visto no Youtube (ver aqui).

No podcast, o ator recordou um momento insólito, quando um site brasileiro avançou com a notícia da sua morte. "Já apareceu que eu morri. Se fores à Internet, já faleci", contou. A notícia foi avançada pelo site Planeta, em 2015.

"Não foi [fixe] pelos meus pais, pela minha família. Ainda por cima estive a manhã toda às compras na FNAC e nunca tenho som no telemóvel e não senti vibrar uma manhã inteira. Estava muito ocupado entre livros e DVDs", recordou César Mourão.

"Depois partilhei a notícia e disse ‘Isto é claramente mentira, eu não sou o melhor ator da minha geração’. Brinquei com a situação", contou.