Esta segunda-feira, dia 7 de março, decorreu a segunda semifinal do Festival da Canção. Depois da apresentação dos temas em concurso, a cantora Chanel, que vai representar Espanha no Festival Eurovisão da Canção, em Turim, subiu ao palco do estúdio da RTP1.

Acompanhada pelos seus bailarinos, a cantora espanhola apresentou o tema "SloMo", que venceu o Benidorm Fest. No Twitter, em Portugal, Chanel foi elogiada e chegou ao top dos assuntos mais comentados na rede social.

Veja a atuação:

Milhanas ("Corpo de Mulher"), Syro ("Ainda nos Temos"), Inês Homem de Melo ("Fome de Viagem"), Pongo e Tristany ("Dégrá.Dê") e os Pepperoni Passion ("Código 30") conquistaram passagem à final do Festival da Canção esta segunda-feira, dia 7 de março, na segunda semifinal, transmitida em direto na RTP1, a partir dos estúdios da estação pública em Lisboa.

Na primeira semifinal, que decorreu no sábado, dia 5 de março, Os Quatro e Meia ("Amanhã"), Aurea ("Why"), FF ("Como É Bom Esperar Alguém"), Diana Castro ("Ginger Ale") e Maro ("saudade, saudade") conquistaram passagem à final do concurso nacional.

A final do Festival da Canção está marcada para sábado, também nos estúdio da RTP em Lisboa, e nesse dia será escolhido o representante de Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Turim, Itália.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, na final prevalece a escolha do público.

A canção “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu no ano passado o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.