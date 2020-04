Charlie Puth foi um dos artistas que participaram na transmissão online que antecedeu o festival especial e solidário "One World: Together at Home", na noite de sábado para domingo.

A atuação do norte-americano chamou a atenção e tem dado que falar nas redes sociais porque... o cantor não fez a cama. No festival, Charlie Puth interpretou "See You Again" a partir do seu quarto, mas a arrumação não foi a sua prioridade.

"Ups, esqueci-me de fazer a minha cama", escreveu na sua conta no Twitter. Em resposta, os fãs "perdoaram" o artista, sublinhando que é o mais comum durante a quarentena.

Veja o vídeo: