O cantor norte-americano de R&B Chris Brown, ex-namorado de Rihanna, declarou-se inocente na sexta-feira perante um tribunal de Londres, num caso de agressão numa discoteca na capital britânica em 2023.

O artista de 36 anos, pronunciado, entre outras acusações, por ter "tentado causar intencionalmente ferimentos graves" ao produtor musical Abraham "Abe" Diaw, foi detido a 13 de maio em Manchester (norte da Inglaterra) e libertado oito dias depois, após pagar uma caução de 5 milhões de libras (cerca de 5,85 milhões de euros, à cotação do dia), o que lhe permitiu iniciar a sua digressão internacional de concertos.

Brown, que podia perder esta caução caso não comparecesse à audiência, chegou uma hora antes do início ao Tribunal Penal de Southwark, em Londres, com um fato azul marinho e de óculos.

"Inocente", declarou à juíza, após dizer o seu nome e a sua data de nascimento, numa audiência na qual vários fãs do cantor ocuparam lugares na sala do tribunal.

O artista de R&B foi formalmente acusado a 16 de maio pela alegada agressão, ocorrida enquanto estava em digressão no Reino Unido.

Chris Brown é acusado, entre outras coisas, de ter golpeado repetidamente com uma garrafa Abraham "Abe" Diaw no bar da discoteca Tape, no exclusivo bairro de Mayfair, no centro de Londres.

A vítima teria sido então perseguida e agredida com socos e chutos por Brown e uma segunda pessoa.

Outra audiência está prevista para 11 de julho, antes do julgamento, que deverá começar a 26 de outubro de 2026 e durar de cinco a sete dias.

A 11 de julho, deverá responder sobre outras duas acusações relacionadas com esta agressão, incluindo a posse de uma arma ofensiva num local público, referente à garrafa com a qual alegadamente terá golpeado o produtor.

Em plena digressão internacional

Após a sua libertação sob caução no final de maio, o artista pôde iniciar a sua digressão internacional, que começou a 8 de junho em Amesterdão (Países Baixos), e que inclui apresentações no Reino Unido, antes de continuar nos EUA.

Outro norte-americano, Omololu Akinlolu, de 38 anos, que também está a ser processado neste caso, declarou-se igualmente inocente na audiência de sexta-feira em Londres.

Akinlolu também é produtor musical e rapper, conhecido artisticamente como HoodyBaby, segundo a imprensa britânica.

Nas condições que lhe permitiram obter a liberdade sob caução, o artista deve entregar o seu passaporte às autoridades britânicas, que o devolvem quando precisa viajar para o exterior por causa dos concertos.

Chris Brown também deve residir num endereço conhecido pelo tribunal e não deve entrar em contacto com a alegada vítima, nem frequentar o estabelecimento onde terão ocorrido os factos.

O artista, conhecido pelos sucessos "Run It!" e "Kiss Kiss", e vencedor de dois prémios Grammy, que se tornou uma estrela do R&B aos 19 anos, tem vários casos de denúncias por atos de violência.

Em 2009, foi condenado por agredir a sua então namorada Rihanna, que teve que cancelar a sua participação na cerimónia dos Grammys devido aos ferimentos sofridos.