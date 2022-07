"As nossas ideias de programação das Noites de Verão procuram conduzir-se pela experiência de um pensamento móvel e aberto a novos horizontes", escreveu a associação cultural Filho Único, a propósito das escolhas deste ano do Noites de Verão.

O ciclo de música começa a 5 de julho na Galeria Zé dos Bois (ZDB) com a instalação luso-norueguesa "O nosso pão", que junta o produtor Bjorn Torske e DJ Nigga Fox, e que resulta de uma residência artística desenvolvida com recurso ao Ambisonics, "um método de gravação, mistura e reprodução de áudio tridimensional em 360 graus".

Nos dois dias seguintes, os dois produtores participarão num debate e numa atuação em formato DJ ‘set’ na ZDB.

No mês de julho, o Noites de Verão estará concentrado, sobretudo, no Jardim das Galerias Municipais - Quadrum, contando com a presença do rapper britânico Pink Siifu (no dia 29) e da artista britânica Beatrice Dillon (no dia 15), acompanhada do percussionista Kuljit Bhamra, numa atuação que já esteve prevista neste ciclo, mas foi adiada por causa da pandemia.

Em julho, destaque ainda para uma atuação, no dia 22, de cinco jovens compositores nacionais de música eletrónica - BLEID, Funcionário, Luar Domatrix, NOIVA e Polido - com o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, fruto de uma residência artística entre todos.

Em agosto, o Noites de Verão muda-se para o jardim do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, contando com o músico e investigador angolano Mário Rui Silva (dia 5), com o músico leiriense Serpente (dia 12), com a violinista Maria da Rocha (dia 19) e com a compositora e artista visual chinesa Amosphère (dia 26).

Naquele mês, no dia 27, o cabo-verdiano Paulino Vieira estará no Anfiteatro de Pedra, na Tapada da Ajuda.

O Noites de Verão termina a 3 de setembro no Instituto Goethe, com o pianista alemão Alexander von Schlippenbach a tocar no auditório e com Scratchclart, Chima Hiro e ZenGxrl a tomarem conta das atuações no jardim.

Todo o programa do Noites de Verão é de entrada livre.