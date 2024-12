“Não há nada como o estrépito do som da guitarra e a ameaça de uma voz tecida nas imagens da América profunda”, escreve a ZDB sobre “Fuck Christmas I’ve Got the Blues”, o concerto que Paulo Furtado prepara para hoje à noite.

Não sendo um concerto tradicional de natal, “Fuck Christmas I’ve Got the Blues” tem já os anos suficientes para se revestir de ritual natalício, desde que, em 1999, Paulo Furtado decidiu tocar pela primeira vez na noite de natal naquela sala em Lisboa.

Há 25 anos, naquele 25 de dezembro de 1999, Paulo Furtado estava ainda a dar os primeiros passos a solo, depois dos Tédio Boys e dos Wraygunn, e tocou para uma escassa audiência na ZDB.

Nos anos seguintes, o culto foi crescendo e, quase ininterruptamente, o músico tocou nas noites de 25 de dezembro naquela pequena sala do Bairro Alto, com lotação esgotada e filas à porta.

“The Legendary Tigerman não traz uma mensagem de harmonia ou de paz. Não faltará turbulência e agitação nesta noite. O 'rock and roll' foi feito para amar, sim, mas também para dançar”, adianta aquela associação cultural.

Paulo Furtado lançou há um ano o álbum “Zeitgeist”, no qual compôs com sintetizadores modulares em vez das tradicionais guitarras, ampliando o caráter dançante do seu rock, e passou 2024 a apresentá-lo ao vivo em auditórios em Portugal e em alguns palcos estrangeiros.

Ainda que atualmente, Paulo Furtado toque sobretudo com banda, na ZDB fará "um retorno às origens enquanto ‘one-man band’", o formato com o qual fez crescer The Legendary Tigerman.