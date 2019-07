No sábado às 22:00, a primeira sessão vai colocar os holofotes sobre o piano de Pedro Neves, o contrabaixo de Miguel Ângelo e a bateria de Leandro Leonet, que formam, segundo a página da Porta-Jazz, um trio de "referência no panorama nacional" que conta com "inúmeros concertos em Portugal e no estrangeiro e três discos editados".

Depois da atuação do trio, Pedro Tenreiro levará consigo para a mesa de mistura os quase 40 anos de experiência a passar discos.

Nas restantes sessões do evento vai ser possível ouvir artistas de jazz como The Rite of Trio, no dia 10 de agosto, que vão apresentar uma "proposta inédita" no concerto, sem passar pelas músicas do seu único álbum, ou ainda Jeffery Davis Quinteto, que vão atuar no dia 31 de agosto, que se distinguem com a utilização "inovadora" do vibrafone como "instrumento melódico e harmónico".

Pela mesa de mistura vão passar DJ como Luca Massolin, que no dia 10 de agosto vai levar aos jardins do Palácio de Cristal "as referências musicais apontadas aos pioneiros da música eletrónica, rock dos anos 70 e 'free' jazz", bem como Senhor Guimarães, que vai atuar no dia 24 de agosto.

Segundo a organização, o evento tem entrada gratuita e vai "dar música" até à 1:00 durante os cinco sábados do mês de agosto.