As cinzas de Milan Kundera e da sua mulher Vera, que morreram em França, onde viviam desde o seu exílio da Checoslováquia em 1975, foram repatriadas para Brno, a terra natal do escritor.

“Vera e Milan Kundera, que viviam em França desde 1975, regressaram simbolicamente a Brno”, declarou a Biblioteca da Morávia num comunicado de imprensa.

Milan Kundera, mais conhecido por “A Piada” e “A Insustentável Leveza do Ser”, morreu aos 94 anos, a 11 de julho de 2023, no seu apartamento em Paris. O escritor queria ser enterrado na sua cidade natal.

A sua mulher Vera guardou a urna com as suas cinzas na sua casa até à sua morte em setembro passado.

O editor Antoine Gallimard e o embaixador da República Checa em França, Michel Fleischmann, trouxeram as duas urnas para Brno na semana passada.

“As duas urnas estão agora em Brno e serão colocadas no túmulo quando este estiver pronto”, disse Tomas Kubicek, diretor da biblioteca.

A Câmara Municipal de Brno lançou um concurso de arquitetura para a conceção do túmulo do escritor no ano passado e espera concluir a obra em meados de 2025.

Milan Kundera tornou-se cidadão francês em 1981, depois de o casal ter fugido da Checoslováquia comunista em 1975.

Nascido em Brno em 1929, Milan Kundera foi um dos grandes escritores da literatura europeia do século XX.

Os seus romances exploram a condição humana, a evolução da identidade, o significado da liberdade, os perigos da existência e a possibilidade do amor.

Milan Kundera foi frequentemente nomeado para o Prémio Nobel da Literatura, mas nunca venceu o galardão.

Kundera, assim como outros artistas checos, envolveu-se na Primavera de Praga de 1968, o período de liberalização política na Checoslováquia liderado por reformistas do partido comunista checo.