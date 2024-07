O escritor albanês Ismaïl Kadaré, 88 anos, autor de uma importante obra literária durante a ditadura de Enver Hoxha, morreu hoje em Tirana, disseram à Agência France Presse a editora e fonte do hospital da capital da Albânia.

Kadaré morreu de ataque cardíaco, informou o hospital de Tirana à France Presse.

O escritor chegou ao hospital "sem sinais de vida" e os médicos ainda lhe fizeram uma massagem cardíaca, mas "morreu por volta das 08h40 (07h40 em Lisboa)”, disse a mesma fonte hospitalar.

Através da saga épica de romances como "Abril Despedaçado" (1978), adaptado ao cinema pelo realizador brasileiro Walter Salles, e e “O General do Exército Morto” (1963), usou metáforas e sarcasmo silencioso para narrar o destino grotesco do seu país e do seu povo sob o paranóico ditador comunista Enver Hoxha.

Apesar de ter sido considerado um traidor pelos líderes comunistas da Albânia quando desertou para a França em 1990, Kadaré foi acusado por alguns de desfrutar de uma posição privilegiada sob Hoxha, que isolou o país dos Balcãs do resto do mundo.

Foi uma acusação que rejeitou com ironia fulminante.

"Contra quem Enver Hoxha estava a proteger-me? Contra Enver Hoxha?", disse à France-Presse (AFP) em 2016.

“O inferno do Comunismo, como qualquer outro inferno, foi sufocante no pior sentido do termo”, disse à AFP numa das suas últimas entrevistas, em outubro.

"Mas a literatura transformou isso numa força vital, uma força que nos ajudou a sobreviver, a manter a cabeça erguida e a vencer a ditadura", notou.

“É por isso que sou tão grato à literatura, porque ela me dá a oportunidade de superar o impossível”, disse o escritor, que apesar de visivelmente frágil, ainda trabalhava.

Uma luz brilhante nos dias mais sombrios da Albânia

O escritor usou a sua caneta como arma furtiva para sobreviver ao paranoico ditador comunista da Albânia.

A sua narrativa sofisticada - muitas vezes comparada à de George Orwell ou Franz Kafka - usou metáforas e ironia para revelar a natureza da tirania sob Hoxha, que governou a Albânia de 1946 até à sua morte em 1985.

“Tempos sombrios trazem surpresas desagradáveis, mas bonitas”, disse à AFP.

“A literatura produziu muitas vezes obras magníficas na Idade das Trevas, como se procurasse remediar o infortúnio infligido às pessoas”, destacava.

Ele foi frequentemente citado para ganhar um prémio Nobel por seu imponente trabalho que investigou os mitos e a história do seu país para dissecar os mecanismos do totalitarismo.

Os romances, ensaios e poemas foram traduzidos para mais de 40 línguas, tornando-o o romancista moderno mais conhecido dos Balcãs.

O prolífico escritor rompeu com os comunistas isolados da Albânia e fugiu para Paris alguns meses antes do colapso do governo no início da década de 1990.

Em 1995, escreveu sobre a sua desilusão no livro Albanian Spring: The Anatomy of Tyranny ("Primavera albanesa - A Anatomia da Tirania", em tradução livre).

Exigir a sua morte

Nascido em Gjirokaster, no sul da Albânia, em 28 de janeiro de 1936, Kadaré inspirou-se em "Macbeth", de Shakespeare, quando era criança e destacou o dramaturgo, assim como Dante e Cervantes, entre os seus heróis.

Ironicamente, o ditador Hoxha nasceu na mesma cidade montanhosa.

Kadaré estudou línguas e literatura em Tirana antes de frequentar o Instituto Gorky de Literatura Mundial em Moscovo.

Depois de regressar à Albânia em 1960, inicialmente foi aclamado como poeta antes de publicar o seu primeiro romance "O General do Exército Morto" em 1963, uma história tragicómica que mais tarde foi traduzida para dezenas de outras línguas.

Seu segundo romance, "The Monster" ("O Monstro"), sobre moradores da cidade que vivem em estado permanente de ansiedade e paranoia depois de um cavalo de Tróia de madeira aparecer fora da cidade, foi proibido.

O seu romance de 1977, "The Great Winter" ("O Grande Inverno"), embora algo favorável ao regime, irritou os devotos de Hoxha, que o consideraram insuficientemente elogioso e exigiram a execução do escritor "burguês".

No entanto, enquanto alguns escritores e outros artistas foram presos – ou mesmo mortos – pelo governo, Kadaré foi poupado.

A viúva de Hoxha, Nexhmije, disse nas suas memórias que o líder albanês, que se orgulhava de gostar de literatura, salvou várias vezes o autor internacionalmente aclamado.

Arquivos da era Hoxha mostram que Kadaré esteve frequentemente perto de ser preso e, depois do seu poema "Red Pashas" ("Paxás Vermelhos") ter sido publicado em 1975, foi banido para uma aldeia remota durante mais de um ano.

Kadaré, por sua vez, negou qualquer relação especial com o ditador.

Os escritores não têm de se curvar

Os académicos têm frequentemente ponderado se Kadaré era favorecido por Hoxha ou um autor corajoso que arriscava a prisão e a morte.

“Ambos são verdadeiros”, sugeriu o editor francês François Maspero, que levantou a questão no seu livro “Balkans-Transit”.

Escrever tal obra sob um governo em que uma única palavra poderia voltar-se contra o seu autor “requer, acima de tudo, determinação e coragem”, escreveu Maspero.

“O meu trabalho obedecia apenas às leis da literatura, não obedecia a nenhuma outra lei”, disse Kadaré.

Em 2005, ganhou o primeiro Man Booker International Prize pela sua carreira, com o líder do júri a descrevê-lo como "um escritor universal numa tradição de contar histórias que remonta a Homero".

O pai de dois filhos refletiu sobre a sua terra natal, os Balcãs, em "Três Contos Fúnebres pelo Kosovo", publicado em 2000, um ano após a NATO ter entrado em guerra contra Belgrado para terminar com a repressão sérvia na província predominantemente de etnia albanesa.

Em declarações à AFP em 2019, Kadare disse que gostava de ver o seu nome “mencionado entre os candidatos” ao Nobel, mesmo que o tema o “constranja”.

“Não sou modesto porque, em princípio, sou contra a modéstia”, revelou.

"Durante o regime totalitário, a modéstia era um chamado à submissão. Os escritores não têm de se curvar", rematou.