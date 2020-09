O projeto Circuitos Sonoros vai ligar as cidades de Lisboa, Almada e Barreiro durante todo o mês de outubro com narrativas sonoras em torno do espaço público, com acesso gratuito, anunciou hoje a organização.

Cinco entidades criativas uniram-se a este projeto e desafiaram alguns dos seus artistas a criarem narrativas sonoras em torno de espaços públicos e dos temas liberdade, ritmo, medo, saúde e memória, usando códigos colocados nesses lugares. O público poderá aceder no seu telemóvel a criações sonoras originais que conectam a paisagem urbana à sua audição. Em Cacilhas o roteiro é desenvolvido por A Bela Associação, em Xabregas pela Associação Arroz Estúdios, na Graça/Alfama por Camaleão, no Barreiro por Linha Amarela - Produções e na zona do Rato/Príncipe Real desenvolvido por Zaratan - Arte Contemporânea.