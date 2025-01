Clare Crockett, atriz que, após uma carreira na televisão, se tornou freira, poderá ser canonizada em breve. A irlandesa foi uma das vítimas mortais do sismo que abalou o Equador em abril de 2016.

Antes de se tornar freira, a Irmã Clare Crockett aventurou-se no mundo da representação, tendo feito parte do elenco do telefilme "Sunday", do Channel 4. Segundo a revista People, também terá recusado um convite para ser apresentadora do canal Nickelodeon.

De acordo com o The Mirror, passado domingo, 12 de janeiro, realizou-se uma cerimónia especial em Madrid para dar início ao processo de beatificação da Irmã Clare Crockett.

Em novembro de 2024, segundo a BBC, a ex-atriz foi declarada Serva de Deus pela Igreja Católica — o primeiro passo no caminho para a beatificação.

O seu lema de vida, "Tudo ou nada", tornou-se uma marca pessoal e tem sido associado a milagres relacionados com a fertilidade.