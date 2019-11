O Natal do Marginal regressa este ano, depois de uma primeira edição no ano passado, numa única noite no Pérola Negra. Este ano, a iniciativa estende-se por três dias, 26, 27 e 28 de dezembro, e divide-se entre o Plano B, o Hard Club, o Café au Lait, o Ferro Bar e o Passos Manuel, anunciou hoje o rapper e produtor portuense Keso, mentor da iniciativa, nas suas páginas nas redes sociais.

No primeiro dia, o Plano B acolhe as atuações do coletivo ActivaSom, da dupla Enigmacru (composta por Each e Check), de Minus e Mr. Dolly (DJ set) e de Myka (showcase). Também nesse dia, mas no Café au Lait, atuam os DJ Score e Nel’Assassin.

No dia 28, no Hard Club, atuam Classe Crua, Deau e Keso com DJ Spot. O Café au Lait acolhe a emissão ao vivo do podcast “Três Pancadas”, da TV Chelas, com Sam The Kid, João Moura e Sir Scratch, e uma matiné da editora Paga-lhe o Quarto com showcases de Lazy, Salio, Pibxis, $tag One e Zé Menos.

Para o último dia, no Ferro Bar, está agendada uma das sessões de poesia e prosa de autor Purga, de Nerve, que terá Capicua como convidada.

Também para esse dia, mas no Passos Manuel, estão marcadas a exibição do documentário “Não consegues criar o mundo duas vezes”, documentário de Francisco Noronha e Catarina David, que conta a história e as histórias do rap feito no Porto, e se estreou em 2017 no festival Porto/Post/Doc, e a sessão de escuta da compilação “Sinceramente Porto”, de Keso.

Os bilhetes estarão à venda a partir da próxima segunda-feira, 2 de dezembro, na Kate Skate Shop na galeria Circus Network e no Hard Club.