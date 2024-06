Os concertos agendados para esta sexta-feira, dia 7 de junho, no Palco Vodafone do Primavera Sound Porto foram cancelados devido a problemas durante a montagem.

"Infelizmente, todos os concertos previstos para hoje no Palco Vodafone foram cancelados. Justice, The Legendary Tigerman e Classe Crua não irão actuar", adiantou organização do festival nas redes sociais.

"Devido a problemas técnicos imprevistos e fora do nosso controlo, os Justice não poderão atuar esta noite no Primavera Sound Porto. Apesar dos melhores esforços da nossa equipa e do festival, estes problemas impedem-nos de realizar o espetáculo como planeado", acrescentou a dupla francesa, citada pela promotora Ritmos.