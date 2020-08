O espetáculo, que se realizará em setembro, no Anfiteatro Colina de Camões (ao ar livre), na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, contará com atuações do Trio Paulo Bandeira e dos convidados João Moreira e Camané, de acordo com o protocolo subscrito pelo presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, e pela Quebra-Costas.

O subsídio é concedido no âmbito do programa de Apoio Financeiro Municipal à Atividade Pontual (Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Cultural).

“Devido às medidas de confinamento adotadas no âmbito do combate à pandemia da doença covid-19, a Associação Cultural Quebra Costas não realizou este ano o Quebra Jazz Fest, evento de referência do universo do jazz e que já faz parte da agenda cultural de Coimbra”, sublinha a autarquia.