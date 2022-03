Na segunda-feira, comemora-se o Dia Mundial da Poesia e, por isso, a Câmara de Coimbra engloba na sua programação cultural a apresentação da obra “Os Electrões Também Devem Ter Alma”, de Marília Miranda Lopes, pelas 17h30, na Casa da Escrita, em Coimbra.

“A programação levada a cabo no âmbito dos serviços da Biblioteca Municipal integra um recital de poesia, horas do conto e uma exposição bibliográfica de poesia para a infância”, referiu a autarquia numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Como complemento da apresentação do livro vai haver ainda um “concerto poético pela banda transmontana de que a autora e cantautora faz parte – Destinatus Obdura – intercalado com a leitura de textos da obra, alguns deles musicados pela própria; e de outros autores, como Luís de Camões, Florbela Espanca e Fernando Pessoa, em plena simbiose entre a poesia e a música”, acrescentou o município.

Segundo o comunicado, neste concerto apresentam-se canções que proporcionam ao público “momentos de grande envolvimento da música com a palavra”.

A Biblioteca Municipal de Coimbra recebe o recital de poesia “Abaixo o Mistério da Poesia”, na sala de empréstimo, às 17h30, que vai estar a cargo da Cooperativa Bonifrates.

Vão ser promovidas diferentes ações, em diferentes espaços afetos à Biblioteca Municipal de Coimbra, dirigidas ao público infantojuvenil.

Na Biblioteca Infantil/Ludoteca a hora do conto na segunda-feira é dedicada à poesia, com “Palavras da Primavera celebrada com Poesia”, para crianças dos três aos cinco anos, acompanhadas por um adulto, a partir das 18h00.

Na Biblioteca Infantil vai estar ainda uma exposição bibliográfica de poesia para a infância “Ou Isto ou Aquilo”.

A partir de segunda-feira até dia 30 de março, o público escolar pode participar na hora do conto “A loja de todas as histórias e outros contos que nos vão ficar na memória!”, desenvolvida nas bibliotecas anexas municipais de Almalaguês, Assafarge, Brasfemes, Cernache, Ribeira de Frades, S. João do Campo e Souselas.

O município deu ainda nota de que as escolas aderiram ao desafio municipal “Há Poesia na Escola” e que na segunda-feira vão ser conhecidos os vencedores.

“Neste dia, todos os leitores que visitarem a Biblioteca Municipal de Coimbra serão contemplados com um poema pendurado numa flor, num gesto de valorização deste género literário que em muito contribui para a diversidade criativa e a perceção e compreensão do mundo”, concluiu a autarquia.