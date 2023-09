"Coisa que não edifica nem destrói" é o primeiro podcast de Ricardo Araújo Pereira. O primeiro episódio já se encontra disponível nos serviços de streaming.

"Sobre isto" é o título do episódio de estreia do podcast. "Faz referência a Santo Isidoro de Sevilha, para gáudio de todos. Lê um longo excerto de um livro brasileiro. Num momento histórico, profere a palavra 'sátrapa', provavelmente pela primeira vez na história dos podcasts portugueses e até mundiais. No fim, conversa com o professor Abel Barros Baptista sobre as vantagens de estar morto. A não perder", resume a SIC.

"Coisa que não edifica nem destrói" é um podcast semanal, que consiste numa experiência social em que Ricardo Araújo Pereira "fala sozinho durante bastante tempo sobre assuntos que o entusiasmam muito, mas talvez não interessem a mais ninguém". Às vezes, aborrece convidados.