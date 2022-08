"A Rush of Blood to the Head", o segundo álbum de originais dos Coldplay, chegou a 26 de agosto de 2002, há exatamente 20 anos. "In My Place", "The Scientist", "Clocks" e "God Put a Smile upon Your Face" foram os quatro singles do disco da banda liderada por Chris Martin.

"Olá, pessoal. Faz hoje exatamente 20 anos desde que os Coldplay lançaram o seu segundo álbum, 'A Rush Of Blood To The Head'. Para marcar o aniversário, a banda lançou uma versão 4K atualizada do vídeo realizado por Jamie Thraves para "The Scientist", que foi restaurado a partir dos originais de 35mm", revela o grupo em nota enviada aos fãs.

A versão 4K do videoclipe está disponível no YouTube - veja aqui.

No Spotify, a banda partilhou memórias sobre o álbum e sua gravação (incluindo imagens de estúdio exclusivas). Os vídeos podem ser vistos na playlist especial This Is Coldplay - ver.

O álbum também foi recentemente mixado para Dolby Atmos. A versão Dolby Atmos já está disponível para ouvir na Apple Music, Amazon e TIDAL .

Além disso, os fãs podem recriar a capa do álbum no Snapchat com a nova lente AROBTTH20 .