Em 2023, o filme-concerto dos Talking Heads, "Stop Making Sense", dirigido pelo realizador Jonathan Demme, regressou aos cinemas, 40 anos após a estreia, acompanhado de uma edição integral da banda sonora. Para continuar as celebrações, a A24 anunciou o lançamento do álbum "Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense".

Lorde é uma das cantoras que aceitou entrar no projeto. Para o disco, a cantora gravou uma versão de "Take Me to the River", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense" também vai contar com a participação dos Paramore (“Burning Down the House”), BADBADNOTGOOD, Blondshell, girl in red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Miley Cyrus, The National, Toro y Moi, entre outros.

A data de lançamento do álbum ainda não foi anunciada.