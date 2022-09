De acordo com a organização, a Colina das Artes decorre a 9, 10 e 11 de setembro em vários locais da Freguesia de São Vicente, “com uma programação diversa e inteiramente gratuita de música, literatura, fado, cinema e atividades de ar livre para toda a família”.

Num comunicado hoje divulgado, a organização destaca as atuações da fadista Sara Correia, no dia 9 de setembro às 21h30, no Parque do Patriarcado, junto à Feira da Ladra, e de Carlão, Cassete Pirata e Lil Beyes, no dia seguinte, 10 de setembro, às 20h00, no Largo da Graça.

Nos dias 9 e 10 de setembro haverá “Jazz no Miradouro”, às 19h00, no miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, com atuações do Combo Escola Hot Clube.

Durante os três dias da Colina das Artes, haverá “conversas e tertúlias com escritores, músicos e jornalistas, promovendo o debate e a participação de todos”.

No dia 9 de setembro, a partir das 18h00 no Mercado de Santa Clara, “haverá uma tertúlia em torno do tema ‘O fado e outras histórias’, que contará com a presença da fadista Aldina Duarte, da cantora e compositora Mafalda Veiga e do escritor Valter Hugo Mãe”.

Em 10 de setembro, “acontece o ‘Botequim da Libertária’, uma tertúlia com os escritores Tito Couto, Fernando Dacosta e Filipa Martins, que têm encontro marcado no mítico O Botequim, às 22h00”.

No último dia de Colina das Artes, 11 de setembro, “haverá uma tertúlia sobre ‘Música e Letra’, que contará com a jornalista Teresa Nicolau e os compositores e letristas Pedro Silva Martins, JP Simões e Rita Redshoes”.

As sessões de cinema decorrem no Convento da Graça, nos dias 9 e 10 de setembro, entre as 24h00 e as 2h00.

A “programação para toda a família, especialmente dedicada ao público infantil e à população sénior”, está agendada para dia 11 de setembro e inclui “atividades de ar livre durante a manhã e tarde” no Jardim da Cerca da Graça, e uma Festa no Miradouro, “que durante todo o dia promete trazer vida ao esplêndido Miradouro da Nossa Senhora do Monte”.

A Colina das Artes é uma iniciativa promovida e organizada pela Junta de Freguesia de São Vicente, e desenhada, programada e produzida pela Produtores Associados.