Subordinado ao tema “Ir à escola com a Adília”, este encontro junta professores e investigadores em torno de textos recolhidos de “Dobra”, que reúne praticamente todos os livros de poesia de Adília Lopes, tomando-os para exercícios de leitura ou ponto de partida para outras reflexões, segundo informação da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

Organizado por Joana Meirim, Diana Duarte Ferreira, Lúcia Evangelista e Sara Leite, o colóquio tem como objetivo levantar questões sobre a relação entre literatura e escola, o ensino da literatura, a literatura como escola, as experiências de leitura do texto literário, a problemática do cânone, entre outras.

A escolha da obra de Adília Lopes para este exercício prende-se com o facto de muitos dos seus textos configurarem “um exemplo maior da relação inseparável entre texto literário e educação, particularmente sensível à função pedagógica da escola (nas suas diversas valências e nas diferentes disciplinas do currículo), mas também à possibilidade de uma educação constante através da literatura”.

“Em Adília, a escola é o lugar de instrução, do ensino e da aprendizagem com professores e colegas, mas é também a vivência daquilo que compreende a etimologia grega da palavra: tempo livre e lazer (a autora diz-nos, aliás, que ‘sem liberdade não se aprende nada’)”, acrescenta a nota informativa sobre o colóquio.

Segundo a organização, que assim explica a escolha do tema, “a literatura é assunto da escola, desde os gregos”, tendo Homero sido “o manual escolar, por excelência”, como observou o filólogo alemão Ernst Curtius, na sua obra “Literatura Europeia e Idade Média Latina”.

Este autor sustenta que uma das funções primordiais da poesia é a pedagogia, ou seja aprender “a arte de ler e escrever”, mas também que a literatura europeia sempre dependeu da escola e que “a educação aí recebida é determinante para a constituição de uma tradição literária”.

Estas reflexões, debates e leituras vão decorrer ao longo de todo o dia 21 de março, entre as 10h00 e as 18h00, e a tarde de dia 22, entre as 14h30 e as 18h00, no auditório da BNP.