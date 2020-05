O Dia Mundial da Língua Portuguesa celebra-se pela primeira vez esta terça-feira e, para assinalar a data, o SAPO Mag desafiou vários músicos a escolherem o seu verso preferido de uma canção em português.

Dino D'Santiago, que editou recentemente o álbum "Kriola", abre o vídeo com uma mensagem especial sobre a língua portuguesa. A partir do sofá da sua casa, à guitarra, o músico recorda ainda os versos da sua canção "Mundu Nôbu", que deu nome ao álbum de 2018 e que sintetiza a visão do artista da música que é portuguesa e com raízes na lusofonia.

João Só, artista conhecido por temas como "Até ao Fim", "A Marte" ou "Não Sou Eu", também aceitou o desafio do SAPO Mag e escolheu um dos versos de "A Paixão", de Rui Veloso, com letra de Carlos Tê.

Já "Tempo Para Cantar", de B Fachada, foi a escolha de Tiago Nacarato, artista que se deu a conhecer no "The Voice Portugal" e que editou o seu primeiro disco ("Lugar Comum") em 2019.

Alex D'Alva Teixeira, músico que faz parte dos D'Alva juntamente com Ben Monteiro, elegeu os versos de "Um Ai", de Maria Reis, como os seus preferidos de uma canção em português.

Com humor, Janeiro, que editou um novo álbum ("Sem Tempo") no final de abril e que, em 2018, participou no Festival da Canção RTP com o tema "(sem título)", lembrou os versos de "Tudo Pago", do rapper português SippinPurpp.

Veja o vídeo:

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi ratificado em 25 de novembro de 2019, pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), na sequência de uma proposta apresentada por todos os países lusófonos, e apoiada por mais 24 Estados. Há mais de uma década que, a 5 de maio, se celebrava o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, ou seja, 3,7% da população mundial.

É língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana ou o Mercosul.