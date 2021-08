Dwayne Johnson entrou e já está à frente no inesperado debate que parece ter tomado conta de Hollywood: com que regularidade se deve tomar banho?

Já se sabia que Leonardo DiCaprio tinha reduzido o número de duches diários por causa do ativismo climático e o desperdício de água, mas o tema entrou na "ordem do dia" há uma semana e meia, quando o casal Ashton Kutcher e Mila Kunis revelou no podcast de Dax Shepard que apenas lavavam as partes íntimas diariamente (e quanto menos sabão, melhor) e os filhos só tomavam banho quando estavam visivelmente sujos.

Ashton Kutcher e Mila Kunis

A revelação chegou até a talk-shows americanos de grande audiência nacional como o The View e Kristen Bell (esposa de Dax Shepard) juntou-se a Kunis e Kutcher no grupo dos que defendem a necessidade de tomar banho apenas quando existem sinais mais visíveis de "sujidade".

Na semana passada à Vanity Fair, Jake Gyllenhaal levou o debate da limpeza a outro nível e tornou-se viral ao dizer que, "por vezes, sinto cada vez mais que é menos preciso tomar banho".

Numa referência à letra da canção "New Lace Sleeves", acrescentou: "Acredito, porque o Elvis Costello é maravilhoso, que boas maneiras e mau hálito não nos levam a lado nenhum. Portanto, faço isso. Mas também acho que existe um mundo inteiro de não tomar banho que também é muito útil para a manutenção da pele, e nós nos limpamos naturalmente".

Este fim de semana e em resposta a um dos seus milhões de fãs nas redes sociais que partiu do princípio que ele não podia fazer parte "desses mal cheirosos", Dwayne Johnson confirmou e reforçou a sua posição.

"Não, sou o oposto da uma celebridade que "não se lava". Banho (frio) quando saio da cama para para começar o meu dia. Banho (morno) após o meu exercício antes do trabalho. Banho (quente) depois de chegar a casa do trabalho. Lavar o rosto, lavar o corpo, esfoliar e canto (desafinado) no chuveiro", descreveu.

O comediante Gianmarco Soresi deixou no ar que "isto é... mais estranho do que não tomar banho?", mas não ficou sem resposta.

"Nada de estranho sobre isto, meu amigo. Treino duas vezes por dia e depois vou trabalhar durante mais de 12 horas. Tomo duche três vezes. Fácil de perceber", esclareceu.

Posteriormente, Soresi atualizou a sua apresentação nas redes sociais: "Tentei gozar com o The Rock, mas agora sei o meu papel e vou calar a boca".