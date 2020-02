Começa hoje a venda oficial dos bilhetes para o Rock in Rio Lisboa. "Para garantirem o seu lugar no Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, os fãs já podem adquirir os seus bilhetes nos locais habituais - Lojas FNAC, Continente, Blueticket e Ticketline, e ainda parceiros internacionais", avança a organização.

ROCK IN RIO LISBOA 2020 20 de junho

David Carreira

Ivete Sangalo

Camila Cabello

Black Eyed Peas 21 de junho

Liam Gallagher

Foo Fighters

The National

* Por anunciar 27 de junho

* Por anunciar

* Por anunciar

* Por anunciar

* Por anunciar

28 de junho

Post Malone

* Por anunciar

* Por anunciar

* Por anunciar

Este ano, pela primeira vez, podem os festivaleiros também podem comprar através do site oficial do Rock in Rio Lisboa, onde escolhem, "de forma cómoda e segura, os dias em que querem visitar a Cidade do Rock".

O bilhete diário custa 69 euros e o passe de fim de semana 112 euros, sendo os bilhetes entregues em formato digital, e sem qualquer custo adicional. Ao adquirirem o seu bilhete no site do Rock in Rio Lisboa, os festivaleiros terão apenas de apresentar o bilhete eletrónico na entrada da Cidade do Rock, sem ser necessário imprimir.

O Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020 no Parque da Bela Vista.