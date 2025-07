A 27 de julho, a discoteca algarvia Bliss será palco da Festa Rock in Rio no Bliss, uma noite que antecipa o Rock in Rio Lisboa 2026.

Em comunicado, a organização do evento promete "um verdadeiro warm up com calor, muita música e vibes de verão".

A próxima edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, no Parque Tejo.