Com texto e dramaturgia de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos, que também assina a dramaturgia, “Começar” parte do texto original escrito em 2016 pelo dramaturgo britânico David Eldridge, indicou João Lourenço à agência Lusa.

A interpretar “Começar” estão Cleia Almeida e Pedro Laginha. Com cenário de João Lourenço, que também assina o vídeo, com Nuno Neves, e figurinos de Lia Freitas, a peça vai estar em cena na sala Azul daquele teatro na Praça de Espanha, com sessões às quartas e quintas-feiras, às 19h00, às sextas-feiras e sábados, às 21h30, e, aos domingos, às 16h00.