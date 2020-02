Bailey apresenta “Larks In Transit” no Salão Preto e Prata do Casino, no âmbito da sua 12.ª digressão mundial.

“Larks in Transit” é “uma compilação de histórias de viajantes e de mais de 20 anos de aventuras em digressão”, segundo o casino.

Bailey, de 55 anos, é um “mestre da comédia musical”, o humorista que se tornou conhecido através da série televisiva "Black Books" (2000) do Channel 4, e foi considerado pelo jornal britânico The Daily Telegraphy o comediante “mais cerebral da sua geração”, escreve o Casino no comunicado hoje divulgado.