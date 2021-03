Tal como nas primeiras edições, este ano, a Comic Con Portugal volta a realizar-se em dezembro, anunciou a organização esta terça-feira, dia 2 de março. O evento de cultura pop vai também mudar de espaço, passado a decorrer no Parque das Nações, em Lisboa - as duas últimas edições realizaram-se no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

A Comic Con Portugal adianta ainda que, "brevemente, serão anunciadas mais informações sobre a edição deste ano".

LEIA O COMUNICADO:

A Comic Con Portugal, organizada pela CITY - Conventions In The Yard, irá alterar a edição deste ano, de Setembro para Dezembro e num novo local, o Parque das Nações. O lema deste ano terá como propósito inspirar todos a serem mais felizes e a terem esperança num futuro melhor.

A Comic Con Portugal é o maior evento de Cultura Pop em solo português, que aborda uma grande variedade de temas, nomeadamente Cinema & TV, Banda Desenhada & Literatura, Gaming, Pop Asia & Área Comercial, Mundo do Cosplay, New Media, Música, CCPT Experience e Comic-Con Kids.

A última edição, em 2019, contou com mais de 140.000 visitantes, que puderam ver e interagir com convidados nacionais e internacionais das mais variadas áreas da Cultura Pop. Em 2020, decorreu a Comic Con Portugal Celebration, um evento digital que contou com mais de 32 horas de emissão de vários conteúdos exclusivos deste universo, desde estreias e antestreias de filmes e séries, entrevistas a convidados nacionais e internacionais, painéis, lives no instagram da Comic Con Portugal, entre outros.

