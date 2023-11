A Comic Con Portugal vai levar até às ruas do Porto uma exposição de cosplay.

Entre 6 e 11 de novembro, o público poderá ver as criações de vários cosplayers do Porto em estabelecimentos na Rua de Cedofeita.

Na segunda semana de novembro, os estabelecimentos Luggage Storage - Lockers & Games Porto, Bruxelas, Zucca Barucca, Cosmopolitana, Labcenter LDA e Tee Legend, todos na Rua de Cedofeita, serão anfitriões de fatos dos cosplayers Leo Wokstation, Super D Rina e Arisato Cosplay.

Segundo a Comic Con Portugal, os visitantes poderão ver as criações baseadas nos videojogos "Atelier Totori", "League of Legends", "Majora’s Mask" e "Monster Hunter", no anime "Yu-Gi-Oh "e no filme "The Greatest Showman".

Já no dia 11 de novembro, haverá um meet & greet com os cosplayers na Luggage Storage - Lockers & Games Porto, às 15h00, com entrada livre.

"A Exposição de Cosplay é mais um evento que festeja a Cultura Pop nas ruas das cidades, inserido na parceria com os parceiros institucionais do evento, as Câmaras Municipais de Porto, Matosinhos e Gaia", frisa a organização.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre de 21 a 24 de março de 2024, na Exponor.