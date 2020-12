Os diretos de Bruno Nogueira, que conquistaram milhares de espectadores durante a quarentena, regressam esta semana.

Esta segunda-feira, o humorista anunciou no Instagram que a próxima edição de "Como é que o Bicho Mexe?" decorre na sua página nessa rede social a 25 de dezembro, a partir das 23h00. O direto será o primeiro desde uma emissão especial, a 13 de novembro.

Em meados de março, o que começou por ser um desabafo sobre a pandemia da COVID-19 e o confinamento, acabou por se tornar num projeto e um fenómeno cultural que culminou a meio de maio numa ‘arruada’ por Lisboa à procura de luzes de Natal e com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral. A última edição quebrou o recorde de visualizações do Instagram em Portugal. Foram 175 mil ao todo.

No episódio final da rubrica antes da pausa, Bruno Nogueira e Nuno Markl foram abordados durante a viagem por centenas de fãs que os acompanharam na vida real e mais de 150 mil que os seguiam nos ecrãs dos telemóveis e computadores, durante duas horas, como foi habitual durante os dias da semana dos dois meses em que a rubrica aconteceu.

Das 23h00 até às 1h00, durante dois meses, Bruno Nogueira convidou para o direto um elenco de figuras públicas, sendo que as mais habituais presenças foram as de Nuno Markl, Nuno Lopes, Albano Jerónimo, João Manzarra, João Quadros, Marta Bateira (Beatriz Gosta), Inês Aires Pereira, Nélson Évora, Salvador Martinha, Inês Aires Pereira, Jéssica Athayde, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) e Ljubomir Stanisic.

Numa mistura de música, comédia e desabafos, foram várias as figuras que iam aparecendo no “programa do bicho” e deixando a sua marca, desde o artista plástico Vhils que fez, em direto, um mural de Zeca Afonso no dia 25 de abril, as atrizes Rita Blanco e Eunice Muñoz, a pianista Maria João Pires, a fadista Ana Moura ou o locutor Cal Lockwood, cuja rádio no Pólo Norte passou a ter milhares seguidores portugueses, por conselho de Nuno Markl.

"Como é que o Bicho Mexe" vai ser alvo de documentário a estrear no OPTO, o serviço de streaming da SIC.