A Pitchfork estreou esta quinta-feira, dia 22 de abril, uma nova série online. Ao longo dos episódios de "Creative Breakthroughs", vários artistas e produtores vão revelar a forma como criaram algumas das suas canções de maior sucesso.

Finneas é o protagonista do primeiro vídeo partilhado pela publicação. Na série, o irmão Billie Eilish revela como construiu temas como "bad guy", "bury a friend" ou "when the party's over". Além das canções da jovem artista, o músico fala sobre os seus singles ("Partners in Crime", "I Lost a Friend", "Shelter" e "Let's Fall in Love for the Night").

No primeiro episódio de "Creative Breakthroughs", Finneas analisa ainda os temas que criou em parceria com outros artistas ("Lose You to Love Me", de Selena Gomez; "Used to This", de Camila Cabello; e "Bikini Porn", de Tove Lo).

Veja o vídeo: