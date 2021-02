O espetáculo “etc…” foi selecionado “pela comissão organizadora do festival para representar Portugal”, anunciou a S. A. Marionetas, encarando a participação no evento como “boas notícias, num futuro incerto”.

Sem palavras, o espetáculo que já foi apresentado em vários países do mundo, será assim integrado no programa oficial do Carthage Puppetry Arts Days, festival de marionetas que terá lugar em Tunis, na Tunísia, entre os dias 19 e 26 de março de 2022.

O evento, na que sua primeira edição, em 2018, contou com a participação de companhias de marionetas de 24 países do mundo, é apoiado pelo Ministério da Cultura da Tunísia, e organizado por uma comissão liderada pelo Centro Nacional de Promoção de Festivais e Eventos Culturais e Artísticos.

O espetáculo escolhido para representar Portugal é feito de “pequenas histórias de um lugar onde os seus habitantes vivem as mais variadas peripécias”, refere a companhia, sublinhando que “a inocência das ações resulta em momentos hilariantes de humor vividos pelas personagens esculpidas em esponja”.

Em palco, "os sons e os movimentos substituem as palavras”, fazendo deste um espetáculo inovador com encenação de José Gil, Natacha Costa Pereira e Sofia Vinagre.

“etc…”, produzido pela S.A. Marionetas, já recebeu, entre outros, o Prémio Gulliver Junior, na Roménia (2019), Melhor Diretor e Melhor Manipulação, no Cazaquistão (2017), Melhor Animação, na Polónia (2016), Inovação Artística, na China (2016), e o troféu Bonecos pela Paz, na Tailândia (2017).

A companhia, fundada em 1997, conta no palmarés com prémios como Melhor produção nacional de videoclips (2001), Troféu Afonso Lopes Vieira - (2006), Louvor da Câmara de Alcobaça pela exposição "12 anos a trabalhar para o boneco" (2009), "Preservação e continuidade do teatro de marionetas europeu" (Praga, 2010), o prémio do 21.º UNIMA - Congresso e Festival de Marionetas (China, 2012), Alcoa d'Ouro (2013), Melhor espetáculo tradicional de marionetas de rua, no Wayang World Puppet Carnival (Indonésia, 2013), e Best Traditional Show, no Harmony World Puppet Carnival (Tailândia, 2014).