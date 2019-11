“O lugar do canto está vazio” é o título da peça que a Companhia Maior apresenta, de 22 a 24 deste mês, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

O espetáculo é um confronto de ferramentas coreográficas de Sofia Dias e Vítor Roriz com os corpos e sensibilidades dos artistas da Companhia Maior. “Uma composição de gestos, sons, vozes, breves narrativas e ações, num jogo de alternâncias entre o abstrato e o figurativo, o reconhecível e o estranho, o individual e o coletivo, o biográfico e o ficcional”, acrescenta uma nota do CCB. Produzido pelo CCB, com Teatro Municipal do Porto – Rivoli, Cineteatro Louletano e Companhia Maior, o espetáculo pode ser visto nos dias 21, 22 e 23, às 21:00, e, no dia 24, às 16:00. A interpretar o espetáculo estão Angelina Mateus, Carlos Fernandes, Carlos Nery, Catarina Rico, Cristina Gonçalves, Edmundo Sardinha, Isabel Simões, João Silvestre, Jorge Leal Cardoso, Júlia Guerra, Kimberley Ribeiro, Manuela de Sousa Rama, Maria Emília Castanheira, Maria Helena Falé, Maria José Baião e Michel. A direção do espetáculo, cenografia e o texto – elaborado a partir de leituras de Jonathan Crary, Walter Benjamin, Peter Sloterdijk - são de Vítor Roriz e Sofia Dias, que também criou a música e os sons, o desenho de luz de Nuno Borda de Água, e o apoio à dramaturgia de Alex Cassal. O espaço cénico é de Catarina Dias. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.