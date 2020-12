De acordo com a CNB, o programa "Noite Branca", adiado devido à pandemia COVID-19, deverá ser apresentado ainda em datas a marcar no próximo ano.

Em Almada, o programa "Primeira Vez" – atualmente no palco do Teatro Camões, em Lisboa, até sexta-feira - inclui as novas criações dos coreógrafos portugueses Marco da Silva Ferreira ("Corpos de Baile") e Filipe Portugal ("Teu corpo meu eco"), entre uma estética neoclássica e outra contemporânea, com influência das danças urbanas.