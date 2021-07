“Estou encantado por anunciar que assinei com a Manners McDade. É uma honra e um privilégio ser representado por tal equipa e estar rodeado de tantos talentosos artistas”, escreveu o músico no Facebook, na sexta-feira.

Em 2020, João Pedro Coimbra lançou o seu primeiro álbum em nome próprio, “Vibra”, no qual combinou a plasticidade de espaços públicos da cidade do Porto com as suas características acústicas.