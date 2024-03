O festival vai contar com a atuação do produtor português Silvestre, que trabalha em áreas tão diversas com o techno ou o reggaeton, no dia 22, e do brasileiro VHOOR, que alia a música eletrónica global com ritmos do Brasil e afro-latinos, no dia 23, afirmou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

VHOOR “é um dos talentos mais brilhantes do Brasil a subir ao palco internacional”, realçou a organização, recordando a sua exposição mediática internacional, figurando em publicações como The Guardian, Complex ou Rolling Stone, ou em rádios como a americana KEXP ou a britânica BBC6.

Já Silvestre, com quase uma década de atividade na produção musical, começou a sua carreira em Londres, mas regressou a Portugal onde fundou a editora Padre Himalaya, tendo lançado em 2022 o seu primeiro álbum, “Sossegado”.

Para além dos dois artistas, o restante alinhamento do festival ficará a cargo de DJ da CIGA239, criada em Coimbra em 2020, num evento que também pretende servir de apresentação da editora e coletivo à cidade, referiu.

“A sua missão parte da crença de que existe espaço para a organização de eventos independentes e alternativos à programação habitual, propondo-se a utilizar a arte como ferramenta para a transformação da perceção do espaço público e outras estruturas da cidade de Coimbra”, salientou a organização.

Segundo a editora e coletivo, o festival propõe-se a abrir “Coimbra ao país”, relocalizando a cidade “no cenário underground nacional”.

O CIGAFesta vai decorrer, nos dois dias, entre as 22:00 e as 02:00, contando com o apoio da Câmara de Coimbra e da União de Freguesias de Coimbra.

Os primeiros 100 bilhetes têm um custo de dez euros e os restantes de 12 euros.