Os compositores Manuel Brásio, com a obra "Ministério do Caos", e Lucas Reis Ramos, com "As estruturas de Solaris", são os dois finalistas apurados no Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim (CICPV), do distrito do Porto.

A competição está integrada no programa de 43.ª edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, e o vencedor será anunciado a 20 de setembro, em concerto que faz parte do certame. No final desse concerto, a cargo do Drumming - Grupo de Percussão, de Miquel Bernat, o júri, constituído pelos compositores Luís Tinoco, Sara Carvalho e Jesús Rueda, anunciará a ordem definitiva dos prémios. O primeiro classificado vai receber um prémio de dois mil euros, enquanto o segundo será distinguido com 500 euros. Ambas as obras serão editadas em partitura. O concurso tem como objetivo premiar obras de compositores nascidos depois de 1 de janeiro de 1985, que tiveram de apresentar obras com um mínimo de quatro instrumentos e uma duração entre 8 e 15 minutos. A edição do 2020 Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, que este ano se irá realizar num formato mais reduzido, acontecerá no mês de setembro, em datas que ainda estão a ser definidas pela organização, que apresentará a versão final do certame no dia 9 de julho. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram