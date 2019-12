Este é “um concerto com base nos ‘vilancicos’ e romances dos cancioneiros hispânicos do final do século XV e início do século XVI: Cancionero de la Colombina, de Sevilha; Cancionero de Palacio, de Madrid; Cancionero del Duque de Calabria, de Valência; Cancionero de Medinaceli, Cancioneiro de Elvas e Cancioneiro de Lisboa, numa colaboração entre o grupo espanhol Musica Antigua e os portugueses Os Músicos do Tejo”, segundo comunicado da organização.

Zarpando de Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e atravessando o estreito que veio a ser batizado com o seu nome na ponta sul do continente americano, a expedição atingiu as Filipinas em abril de 1521, onde Fernão de Magalhães morreu na ilha de Mactan.

A expedição terminou a 6 de setembro de 1522 onde começou, comandada pelo navegador espanhol Juan Sebastian Elcano.