Em comunicado, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) do município adianta que estes espaços vão receber gratuitamente quatro concertos e um DJ set, ouvindo-se desde música barroca a sons eletrónicos, incluindo música portuguesa e canções famosas de artistas internacionais entre as décadas de 1930 e 1960.

No dia 30 de novembro, vai realizar-se na Igreja do Santo Condestável (Campo de Ourique) um concerto com o Coro e Câmara de Lisboa Cantat, sob a direção do maestro Jorge Carvalho Alves.

A 6 de dezembro, o público pode ouvir um concerto da Nova Era Vocal Ensemble & Orquestra 1755 dedicado às composições dos diferentes músicos da família Bach, ao longo de sete gerações, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Misericórdia).

Já a Igreja de São João de Deus (Areeiro) vai ser palco, a 13 de dezembro, do projeto Sete Lágrimas, com um programa que revisita a viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e Elcano, recriando sons tradicionais de cinco continentes.

O Capitólio, no Parque Mayer, recebe no dia 7 de dezembro o artista luso-angolano Batida e o músico e compositor português The Legendary Tigerman, que “protagonizam um DJ set inédito, entre a afro eletrónica e os blues”.

Já no dia 14, atua no Capitólio a banda The Lucky Duckies, “com um repertório festivo, composto por clássicos natalícios, temas originais e ainda uma homenagem a António Variações, assinalando os 40 anos da morte do artista”.

A programação está disponível na página da empresa municipal na internet (www.egeac.pt).

Entretanto, no sábado vão ser inauguradas as iluminações de Natal do município, que vão manter-se acesas até ao Dia de Reis, 6 de janeiro, com 1.987.125 lâmpadas de baixo consumo.

À semelhança de anos anteriores, a inauguração das iluminações será assinalada no Terreiro do Paço, com a ligação da árvore de Natal no sábado às 18h30, a que se seguem um espetáculo de luz e som e um concerto da cantora Áurea.

Segundo informação anteriormente divulgada pela autarquia, estão previstas luzes de Natal em 45 locais da capital, das 17:h30 às 24h00 aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; das 17h30 à 1h00 às sextas-feiras e aos sábados; e das 17h30 às 2h00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano.