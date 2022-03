O concerto dos britânicos The Kooks no Campo Pequeno, em Lisboa, inicialmente marcado para este mês, foi remarcado para 24 de janeiro de 2023, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Os The Kooks adiaram a digressão europeia de celebração dos 15 anos do álbum de estreia, “Inside in/Inside out”, que incluía uma data em Portugal, em 26 de março em Lisboa, devido às restrições impostas pela COVID-19 na Europa. Os bilhetes para o concerto de 26 de março “mantêm-se válidos para a nova data”. Quem pretender o reembolso do valor do bilhete, “poderá solicitá-lo no respetivo local de compra até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (com término a 25 de abril de 2022)”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram