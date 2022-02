Os concertos de Emma Ruth Rundle e de Mono em Lisboa e no Porto, marcados para este mês, foram adiados, anunciou hoje a organização.

Assim, a norte-americana vai atuar na Culturgest, em Lisboa, no dia 5 de julho, e na Casa da Música, no Porto, no dia seguinte, enquanto os japoneses Mono tocam no dia 6 de setembro no Hard Club, no Porto, e um dia depois no RCA Club, em Lisboa.

A promotora Amplificasom remete mais informações sobre devoluções e bilhetes para o seu ‘site’.