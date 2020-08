“Dada a evolução da pandemia COVID-19 e consequentes restrições de circulação entre países, nomeadamente com imposições de quarentena, a digressão de Michael Kiwanuka, da qual faziam parte os concertos marcados para Portugal, foi adiada para maio do próximo ano. As novas datas estão agora marcadas para os dias 20 de maio no Campo Pequeno, em Lisboa, e 21 de maio na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto”, anunciou hoje a promotora Musica no Coração.

Os bilhetes adquiridos para o evento, que deveria ter tido lugar em maio deste ano, serão válidos para as novas datas, sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete, bastando apresentá-los à entrada das salas.

Quem não puder comparecer nas novas datas, poderá fazer o seu pedido de devolução no prazo de 60 dias úteis a partir de hoje, no local da compra.