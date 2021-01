De acordo com a promotora, o grupo que esbate "as fronteiras entre o pós-rock e a música neoclássica" atuará a 21 de fevereiro do próximo ano no Hard Club, no Porto, e, no dia seguinte, no LAV - Lisboa ao Vivo.

Os concertos estavam anteriormente agendados para os dias 29 e 30 de março, nas duas cidades, no âmbito de uma digressão europeia, sendo agora adiados por causa da pandemia da COVID-19.

Nos dois concertos, antes dos Mono, atuará a artista londrina A.A. Williams.