O concurso, cujas normas estão disponíveis no sítio de Internet da Câmara de Odemira, prevê a atribuição de prémios no valor de 500, 250 e 125 euros para os 1.º, 2.º e 3.º classificados, respetivamente.

No dia 7 de março, serão anunciados os vencedores, entregues os prémios e inaugurada a exposição dos trabalhos da edição deste ano do concurso, que ficará patente ao público até dia 20 de março, na Biblioteca Municipal de Odemira - José Saramago.

A exposição "Tiras de BD - Segura Net", que visa "alertar" para os "perigos da Internet", o "cyberbullying" nas redes sociais, o plágio e a proteção de dados, vai estar patente entre sábado e dia 7 de fevereiro, na biblioteca municipal.

Segue-se, entre os dias 8 de fevereiro e 5 de março, a exposição de ilustrações do livro "A Viagem do Elefante", de João Amaral, uma adaptação da obra homónima do escritor José Saramago.

O livro "A Viagem do Elefante" será depois apresentado ao público escolar, no dia 21 de fevereiro, a partir das 10:30, também na biblioteca municipal.

A exposição de ilustrações e a apresentação do livro "A Viagem do Elefante" vão marcar o início das comemorações dos 20 anos da Biblioteca Municipal de Odemira - José Saramago, com as quais também se pretende homenagear o seu patrono e a sua obra.

A exposição "ComEdu: Comics for Education", sobre o uso da banda desenhada como ferramenta na educação não-formal de jovens, estará patente na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, em Odemira, entre os dias 10 de fevereiro e 7 de março.

Os dois workshops vão ser ministrados por Daniela Viçoso, Amanda Baeza, João Carola e Duarte Maria e decorrer na biblioteca.

O primeiro, sobre ilustração e para alunos do ensino secundário, vai decorrer no dia 6 de março e o segundo, de "banda desenhada para pessoas que acham que não sabem desenhar" e destinado ao público geral, irá realizar-se no dia seguinte.