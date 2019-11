Canção do Ano

"Always Remember Us This Way" - Lady Gaga

“Bad Guy” — Billie Eilish

“Bring My Flowers Now” - Tanya Tucker“Hard Place” - H.E.R.

“Lover” — Taylor Swift

“Norman F***ing Rockwell” — Lana Del Rey

“Someone You Loved” — Lewis Capaldi

“Truth Hurts” — Lizzo

Gravação do Ano

“Hey, Ma” — Bon Iver

“Bad Guy” — Billie Eilish

“7 Rings” — Ariana Grande

“Hard Place” — H.E.R.

“Talk” — Khalid

“Old Town Road” — Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts” — Lizzo

“Sunflower” — Post Malone & Swae Lee

Álbum do Ano

i,i — Bon Iver

Norman F***ing Rockwell — Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go — Billie Eilish

Thank U, Next — Ariana Grande

I Used To Know Her — H.E.R.

7 — Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) — Lizzo

Father Of The Bride — Vampire Weekend

CATEGORIAS POP

Melhor Atuação Pop a Solo

“Spirit” — Beyoncé

“Bad Guy” — Billie Eilish

“7 Rings” — Ariana Grande

“Truth Hurts” — Lizzo

“You Need To Calm Down” — Taylor Swift

Melhor Atuação Pop em Duo ou Grupo

“Boyfriend” — Ariana Grande & Social House

“Sucker” — Jonas Brothers

“Old Town Road” — Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

“Señorita” — Shawn Mendes & Camila Cabello

Melhor Álbum Pop Tradicional Vocal

Sì — Andrea Bocelli

Love (Deluxe Edition) — Michael Bublé

Look Now — Elvis Costello & The Imposters

A Legendary Christmas — John Legend

Walls — Barbra Streisand

Melhor Pop Vocal

The Lion King: The Gift — Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go — Billie Eilish

Thank U, Next — Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project — Ed Sheeran

Lover — Taylor Swift

