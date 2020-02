Nos último ano já se deve ter cruzado na rádio com os temas "Piece Of Your Heart" ou "Lose Control", de Meduza. O trio sobe ao palco do MEO Sudoeste no dia 6 de agosto, anunciou a organização.

"É impossível fazer uma retrospectiva da melhor música eletrónica feita em 2019 sem falar de Meduza. Tudo começou com o encontro entre três produtores italianos. Luke Degree, Matt Madwill e Simon de Jano começaram a trabalhar juntos em 2014 com o objetivo de criar instrumentais para rap", lembra a organização do festival em comunicado.

Os Meduza soma milhares de seguidores nas redes sociais e milhões de reproduções no Spotify.

Já confirmados:



5 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

6 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Meduza

7 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Blackbear, Melim

8 de agosto

Palco MEO – Migos

Mais novidades a anunciar brevemente.