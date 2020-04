A primeira sessão da iniciativa "Contos p@r@ todos" está agendada para sexta-feira e quinzenalmente será colocado um novo conto a circular pelas redes digitais.

A BMTC, atendendo às contingências provocadas pelo novo coronavírus, e pelas limitações que esta situação está a causar na vida quotidiana de todos, tem criado/projetado diversas atividades, online, para os seus diversos públicos", concretizou Marta Madureira.

Segundo a bibliotecária, já há mais dúzia de sessões de contos gravadas e mais em fase de preparação.

"Com esta atividade pretendemos dinamizar atividades, online, para os diversos públicos, e manter, desta forma, ligação com a Biblioteca Municipal, promover o livro e a leitura e, acima de tudo, divulgar os autores do distrito de Bragança e, consequentemente, as suas obras/livros e o Fundo Local da Biblioteca", concretizou.

A atividade realizar-se-á quinzenalmente, às sextas-feiras.

A BMTC implementou no passado dia 17 de março, por período indeterminado e semanalmente, a atividade "Conto(s) à distância, conto(s) em segurança", iniciativa que surge no âmbito das medidas restritivas devido à pandemia provocada pela COVID-19.

"Esta atividade consiste em contar, em direto, para crianças e respetivas famílias, através do Facebook do município de Mogadouro, uma história. O projeto tem como objetivo principal envolver crianças e adultos em torno do livro, estimulando as atividades de leitura conjunta", explicou a bibliotecária Marta Madureira.

A iniciativa "está a ser muito bem aceite pelas crianças" e tem tido "um excelente retorno", vincou.

