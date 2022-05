A gigante do entretenimento Disney publicou esta quarta-feira um lucro líquido trimestral de quase metade do registado no mesmo período do ano passado, mas anunciou um novo aumento de subscritores na sua plataforma de streaming Disney+.

O lucro foi de 597 milhões de dólares no primeiro trimestre, menos 46% em comparação com o mesmo trimestre de 2021, e muito abaixo do esperado pelos analistas.

Enquanto isso, a Disney+ já chegou a 137,7 milhões de subscritores, 33% a mais num ano e em relação a 103,5 milhões.

O crescimento trimestral foi de 7,9 milhões, em contraste com a Netflix, que continua a liderar com 221,6 milhões de subscritores, mas teve uma redução pela primeira vez numa década de 200 mil, o que levou as suas ações na bolsa perderam 35,1% do valor, o equivalente a 54,4 mil milhões de dólares.