A Netflix voltou a superar as expectativas, com 19 milhões de novos assinantes no quarto trimestre de 2024, atingindo um total de 301,6 milhões, mantendo-se como líder na indústria de streaming.

O grupo norte-americano tem registado um crescimento sólido desde 2023, graças ao reforço da sua política de partilha de passwords e à sua programação em direto, especialmente no que diz respeito a desportos.

A receita trimestral da empresa foi de 10,2 mil milhões de dólares, 16% superior ao mesmo período do ano anterior, e o lucro líquido atingiu 1,9 mil milhões de dólares, ambos os valores muito acima das expectativas do mercado.